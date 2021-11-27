«Северсталь» взяла верх над «Торпедо»

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы на счету Робина Пресса, Никиты Гуслистова и Даниила Вовченко.
Счет в матче открыли гости — отличился Энди Миле.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы: Миле — 6, 25:44 — 0:1. Пресс — 4 (бол., Хохлов, Кодола), 47:17 — 1:1. Гуслистов — 3 (мен.), 51:42 — 2:1. Вовченко — 8 (Кодола), 56:22 — 3:1Вратари: Шугаев — Кочетков (56:50 — 59:42)Броски: 21 (2+11+8) — 27 (5+11+11)Штраф: 6 — 20
«Северсталь» с 44 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» 34 очка и 9-я позиция на Западе.