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    «Северсталь» взяла верх над «Торпедо»

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    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей шайбы на счету Робина Пресса, Никиты Гуслистова и Даниила Вовченко.

    Счет в матче открыли гости — отличился Энди Миле.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
    Голы: Миле — 6, 25:44 — 0:1. Пресс — 4 (бол., Хохлов, Кодола), 47:17 — 1:1. Гуслистов — 3 (мен.), 51:42 — 2:1. Вовченко — 8 (Кодола), 56:22 — 3:1Вратари: Шугаев — Кочетков (56:50 — 59:42)Броски: 21 (2+11+8) — 27 (5+11+11)Штраф: 6 — 20

    «Северсталь» с 44 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» 34 очка и 9-я позиция на Западе.

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