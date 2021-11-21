«Металлург» обыграл «Автомобилист», «Трактор» победил «Адмирал»

В поединке регулярного сезона КХЛсо счетом 3:0 разгромил на выезде. Команда подтвердила свои намерения уже в третьем периоде.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Яковлев — 2 (Акользин, Неколенко), 3:27 — 0:1. Никонцев — 9, 47:31 — 0:2. Чибисов — 13 (п.в., Минулин), 57:33 — 0:3Вратари: Шикин (57:01 — 57:33) — КошечкинШтраф: 6 — 6Броски: 30 (7+9+14) — 28 (11+10+7)

После этой победы «Металлург» набрал 51 очко и тем самым остался лидером турнирной таблицы Восточной конференции.

В другом матче «Трактор» со счетом 2:1 обыграл «Адмирал». Победу команды принес дубль Виталия Кравцова.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Кравцов — 3 (Ткачев, Кулик), 11:36 — 1:0. Кравцов — 4 (бол., Бывальцев, Яруллин), 28:17 — 2:0. Шулак — 5 (Шевченко), 54:02 — 2:1Вратари: Вилл — Налимов (57:44)Штраф: 4 — 14Броски: 33 (6+16+11) — 28 (7+7+14)

У «Трактора» 50 очков и 2 место на Востоке. «Адмирал» с 17 очками замыкает таблицу.