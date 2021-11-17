«Северсталь» по буллитам одолела минское «Динамо»

Минскоепотерпело домашнее поражение по буллитам от череповецкой(3:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Кирилл Воронин, Никита Пышкайло и Лукас Бенгтссон.

За гостей шайбы забросили Иван Емец, Николай Тимашов и Даниил Вовченко, в активе которого также решающий буллит.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Емец — 1 (Казаков), 26:18 — 0:1. Воронин — 6, 32:00 — 1:1. Тимашов — 2 (Колмыков, Шостак), 33:05 — 1:2. Пышкайло — 1 (Теденбю), 37:12 — 2:2. Бенгтссон — 3 (Усов), 39:53 — 3:2. Вовченко — 7 (Тихонов, Кодола), 45:05 — 3:3Победный буллит: ВовченкоВратари: Колосов — Шостак (Шугаев, 40:00)Броски: 29 (8+10+8+3) — 37 (9+13+13+2)Штраф: 14 — 6

«Северсталь» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У минского «Динамо» 33 очка и седьмая позиция на Западе.