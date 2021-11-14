ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 00:46
    • Франция разгромила Казахстан и пробилась на ЧМ-2022
  • 00:52
    • Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Белоруссию
  • 00:38
    • Сборная Голландии упустила победу над Черногорией
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
    Все новости спорта

    Пешан: Мы уделим внимание всей российской команде

    Хоккей Кубок Карьяла Сборная России Сборная Чехии
    Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал предстоящий матч со сборной России в Кубке Карьяла.

    Филип Пешан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филип Пешан

    «Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем все, чтобы победить. Мичков великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть еще мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — приводит слова Пешана ТАСС.

    Чехия и Россия сыграют 14 ноября. Начало встречи в 14:30 мск. Прочитать прогноз можно здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завоюет ли сборная России в Сплите путевку на ЧМ-2022?
  • Хорватия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как для России сложится третий матч Евротура?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Армения — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие