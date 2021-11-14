Пешан: Мы уделим внимание всей российской команде

Главный тренер сборной Чехиипрокомментировал предстоящий матч со сборной России в Кубке Карьяла.

«Я видел оба матча сборной России: это действительно сильная команда, играющая на высокой скорости и довольно уверенно. Предстоит сложная игра, и мы сделаем все, чтобы победить. Мичков великолепный парень, который очень уверен в себе, что и показал в моменте с тем голом. Но я знаю, что в команде есть еще мастеровитые игроки, и мы уделим внимание всей команде, а не только Мичкову», — приводит слова Пешана ТАСС.

Чехия и Россия сыграют 14 ноября. Начало встречи в 14:30 мск. Прочитать прогноз можно здесь.