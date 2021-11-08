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    Мартемьянов: Мы досконально разобрали игру «Спартака»

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    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча КХЛ со «Спартаком» (3:0).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Хороший матч был, мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у "Спартака" очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде.

    Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание: забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя. То, что мы задумали, ребята выполнили.

    Обмен Демидова на Шенфельда? Да, у нас перебор с защитниками получился, об этом слышали коллеги из Нижнего Новгорода. Им нужен защитник, нам нужен нападающий. В общем-то долго этот вопрос не обсуждался.

    Желаю Николаю хорошей игры в новой команде, чтобы травм не было. Возможно, это поможет ему в плане перезагрузки. Надеюсь, он проявит себя», — заявил Мартемьянов пресс-службе КХЛ.

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