Мартемьянов: Мы досконально разобрали игру «Спартака»

Главный тренер «Сибири»прокомментировал результат матча КХЛ со(3:0).

«Хороший матч был, мы досконально разобрали игру соперника. Понимали, что атака у "Спартака" очень сильна, поэтому постарались сыграть от обороны, особенно в первом периоде.

Я считаю, что команда хорошо выполнила игровое задание: забили нужные голы, не проигрывали в борьбе, пластались в своей зоне и много шайб поймали на себя. То, что мы задумали, ребята выполнили.

Обмен Демидова на Шенфельда? Да, у нас перебор с защитниками получился, об этом слышали коллеги из Нижнего Новгорода. Им нужен защитник, нам нужен нападающий. В общем-то долго этот вопрос не обсуждался.

Желаю Николаю хорошей игры в новой команде, чтобы травм не было. Возможно, это поможет ему в плане перезагрузки. Надеюсь, он проявит себя», — заявил Мартемьянов пресс-службе КХЛ.