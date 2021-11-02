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    Московское «Динамо» забросило 7 шайб в ворота минского

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над одноклубниками из Минска — 7:3..

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей 4 (2+2) очка заработал Станислав Галиев, еще 3 (2+1) очка набрал Эрик О’Делл.

    По шайбе забросили Александр Петунин, Вячеслав Войнов и Иван Дидковский. Ассистенский хет-трик на свой счет записал форвард бело-голубых Вадим Шипачев.

    В составе минчан дубль оформил Илья Усов, еще одни гол на счету Артема Демкова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Динамо М» (Москва) — 3:7 (1:4, 0:3, 2:0)
    Голы: Галиев — 12 (Ведин, Войнов), 0:08 — 0:1. О`Делл — 7 (Петунин, Новиков), 4:55 — 0:2. Демков — 2 (Граовац, Воронин), 5:47 — 1:2. Петунин — 4 (О`Делл, Рашевский), 11:39 — 1:3. Галиев — 13 (Сергеев), 17:50 — 1:4. Войнов — 4 (Шипачев, Галиев), 20:19 — 1:5. Дидковский — 1 (Муранов), 32:42 — 1:6. О`Делл — 8 (бол., Галиев, Шипачев), 38:50 — 1:7. Усов — 6 (бол., Альмквист), 44:53 — 2:7. Усов — 7 (Теденбю, Линдхольм), 55:55 — 3:7Вратари: Колосов (Рыбар, 20:00) — БочаровБроски: 23 (6+8+9) — 36 (15+19+2)Штраф: 10 — 2

    Московское «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах. Минское идет на 5-й строчке: 30 очков после 24 игр.

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