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    «Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над минским «Динамо» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Маркус Гранлунд (1-я минута), Джефф Плэтт (9), Сакари Маннинен (23) и Данил Башкиров (43).

    За хозяев шайбы забросили Адам Альмквист (10), Павел Варфоломеев (17) и Маттиас Теденбю (4).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
    Голы: Гранлунд — 5, 0:13 — 0:1. Плэтт — 3 (Картаев, Кузьмин), 8:08 — 0:2. Альмквист — 2 (Сапего, Стремвалль), 9:03 — 1:2. Варфоломеев — 5 (бол., Бенгтссон, Усов), 16:42 — 2:2. Маннинен — 13 (бол., Ларсен, Хартикайнен), 22:29 — 2:3. Башкиров — 4 (бол., Шмелев, Мухамадуллин), 42:27 — 2:4. Теденбю — 8 (бол., Граовац, Альмквист), 44:55 — 3:4. Хафизуллин — 1 (п.в.), 59:24 — 3:5Вратари: Рыбар (57:27 — 59:24) — МетсолаБроски: 30 (17+6+7) — 37 (10+15+12)Штраф: 4 — 10

    В Восточной конференции «Салават Юлаев» идет 3-м: 36 очков после 25 игр. На Западе динамовцы идут четвертыми: 30 очков, 23 матча.

    2 ноября минская команда сыграет дома с московским «Динамо». Днем позже «Салават Юлаев» примет «Амур».

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