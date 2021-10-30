«Йокерит» разгромил «Адмирал»

Игрок «Йокерита» Фото: globallookpress.com
Финская команда одержала победу благодаря точным броскам Джордана Шредера, Ииро Пакаринена, Теему Турунена и Никласа Йенсена.
Хозяева отыграли одну шайбу усилиями Динара Хамидуллина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Хамидуллин — 3 (Кестнер), 4:39 — 1:0. Шредер — 9 (О`Нилл, Йенсен), 16:29 — 1:1. Пакаринен — 9 (бол., Йенсен), 30:32 — 1:2. Турунен — 6 (бол., Йенсен), 47:27 — 1:3. Йенсен — 9 (п.в., О`Нилл), 59:41 — 1:4Вратари: Серебряков (58:57 — 59:41) — ЮвоненШтраф: 10 — 8Броски: 18 (8+5+5) — 31 (10+13+8)
После матча «Йокерит» набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. «Адмирал» с 15 очками находится на 11 строчке Востока.