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    «Йокерит» разгромил «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Адмирал» со счетом 4:1.

    Игрок «Йокерита»
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    Игрок «Йокерита»

    Финская команда одержала победу благодаря точным броскам Джордана Шредера, Ииро Пакаринена, Теему Турунена и Никласа Йенсена.

    Хозяева отыграли одну шайбу усилиями Динара Хамидуллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
    Голы: Хамидуллин — 3 (Кестнер), 4:39 — 1:0. Шредер — 9 (О`Нилл, Йенсен), 16:29 — 1:1. Пакаринен — 9 (бол., Йенсен), 30:32 — 1:2. Турунен — 6 (бол., Йенсен), 47:27 — 1:3. Йенсен — 9 (п.в., О`Нилл), 59:41 — 1:4Вратари: Серебряков (58:57 — 59:41) — ЮвоненШтраф: 10 — 8Броски: 18 (8+5+5) — 31 (10+13+8)

    После матча «Йокерит» набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. «Адмирал» с 15 очками находится на 11 строчке Востока.

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