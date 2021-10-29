Гретцки: Если Овечкин побьет мой рекорд, то сделает хоккей лучше

Лучший снайпер в истории НХЛпризнался, что хочет, чтобы капитан «Вашингтона»побил его рекорд по голам.

«Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта.

То, что он сделал как игрок, и то, что делал я, когда был спортсменом, никто не сможет у нас забрать. И я действительно горжусь этим. Я знаю, как много я работал, чтобы достичь такого уровня. И если он сможет это сделать, то это будет хорошо для нашего вида спорта. Мы хотим развиваться, становиться масштабнее. И если он превзойдет меня, то это сделает наш спорт лучше.

Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него. Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и еще 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 738 голов.