«Северсталь» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Северстали» Фото: ХК «Северсталь»
Шестую победу подряд хозяевам принес дубль Йоонаса Няттинена, отличившегося на 17-й и 46-й минутах.
У гостей точный бросок нанес Марек Гривик на 21-й минуте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Няттинен — 6 (Рооба, Пресс), 16:11 — 1:0. Гривик — 7 (бол., Леннстрем), 20:45 — 1:1. Няттинен — 7 (Лишка, Пресс), 45:20 — 2:1Вратари: Шугаев — Тихомиров (58:33)Штраф: 4 — 6Броски: 24 (11+9+4) — 30 (10+5+15)
«Северсталь» занимает шестое место в Западной конференции (28 очков), а «Торпедо» — девятое (23 очка).
В параллельном матче «Спартак» у себя дома проиграл «Сочи» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Шайбы у победителей забросили Василий Глотов (16 минута), Ярослав Дыбленко (38) и Амир Гараев (60).
«Красно-белые» ответили голом Джейка Виртанена (59).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Глотов — 6 (Феоктистов, Бабенко), 15:40 — 0:1. Дыбленко — 1 (Глотов), 37:40 — 0:2. Виртанен — 6 (Локтионов, Петтерссон), 58:33 — 1:2. Гараев — 7 (п.в., Николаев, Феоктистов), 59:51 — 1:3Вратари: Красиков (58:03 — 58:33, 58:55 — 59:24, 59:40 — 59:51) — ХелльбергШтраф: 11 — 15Броски: 28 (11+4+13) — 19 (3+8+8)
«Спартак» идет восьмым на Западе (26 очков), а «Сочи» — 12-м (18 очков).