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    «Сибирь» прервала серию поражений, одолев минское «Динамо»

    «Сибирь» — «Динамо» Минск: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолела минское «Динамо» — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0).

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    У гостей отличились Мальте Стремвалль (6 минута) и Кирилл Воронин (9).

    В составе хозяев точные броски нанесли Никита Коротков (13), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20).

    Для новосибирской команды эта победа стала первой после четырех поражений подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)
    Голы: Стремвалль — 9 (бол., Бенгтссон), 5:48 — 0:1. Воронин — 5 (Стремвалль, Сапего), 8:06 — 0:2. Коротков — 2, 12:36 — 1:2. Шаров — 6 (Ефремов), 12:51 — 2:2. Сетдиков — 2 (Кручинин, Шор), 19:27 — 3:2Вратари: Сятери — Большаков (57:43 — 57:50, 57:55)Штраф: 8 — 6Броски: 20 (9+6+5) — 25 (6+7+12)

    «Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции (15 очков), минское «Динамо» — четвертое на Западе (28 очков).

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