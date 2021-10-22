«Сибирь» — «Динамо» Минск: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты «Сибири» Фото: ХК «Сибирь»
У гостей отличились Мальте Стремвалль (6 минута) и Кирилл Воронин (9).
В составе хозяев точные броски нанесли Никита Коротков (13), Александр Шаров (13) и Никита Сетдиков (20).
Для новосибирской команды эта победа стала первой после четырех поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)
Голы: Стремвалль — 9 (бол., Бенгтссон), 5:48 — 0:1. Воронин — 5 (Стремвалль, Сапего), 8:06 — 0:2. Коротков — 2, 12:36 — 1:2. Шаров — 6 (Ефремов), 12:51 — 2:2. Сетдиков — 2 (Кручинин, Шор), 19:27 — 3:2Вратари: Сятери — Большаков (57:43 — 57:50, 57:55)Штраф: 8 — 6Броски: 20 (9+6+5) — 25 (6+7+12)
«Сибирь» занимает десятое место в Восточной конференции (15 очков), минское «Динамо» — четвертое на Западе (28 очков).