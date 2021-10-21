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    «Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби

    Хоккей КХЛ Амур Адмирал Прогнозы на КХЛ
    Владивостокский «Адмирал» одержал выездную победу над хабаровским «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    В составе победителей отличились Войцех Мозик и Либор Шулак. «Амур» отыграл одну шайбу в начале заключительной 20-минутки благодаря голу Радана Ленча.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Мозик — 1 (бол., Шулак, Грачев), 14:31 — 0:1. Шулак — 3 (Мозик, Вяч. Ушенин), 39:11 — 0:2. Ленц — 3 (Йордан, Любимов), 43:37 — 1:2Вратари: Аликин (59:20) — СеребряковБроски: 34 (9+14+11) — 21 (8+8+5)Штраф: 8 — 8

    «Адмирал» с 15 очками поднялся на 10-е место в таблице Восточной конференции. «Амур», имеющий на одно очко больше, занимает девятую строчку.

    «Амур» следующий матч проведет 24 октября дома против минского «Динамо», а «Адмирал» в тот же день примет на своем льду ЦСКА.

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