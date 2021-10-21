«Адмирал» победил «Амур» в дальневосточном дерби

Владивостокскийодержал выездную победу над хабаровским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Войцех Мозик и Либор Шулак. «Амур» отыграл одну шайбу в начале заключительной 20-минутки благодаря голу Радана Ленча.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Мозик — 1 (бол., Шулак, Грачев), 14:31 — 0:1. Шулак — 3 (Мозик, Вяч. Ушенин), 39:11 — 0:2. Ленц — 3 (Йордан, Любимов), 43:37 — 1:2Вратари: Аликин (59:20) — СеребряковБроски: 34 (9+14+11) — 21 (8+8+5)Штраф: 8 — 8

«Адмирал» с 15 очками поднялся на 10-е место в таблице Восточной конференции. «Амур», имеющий на одно очко больше, занимает девятую строчку.

«Амур» следующий матч проведет 24 октября дома против минского «Динамо», а «Адмирал» в тот же день примет на своем льду ЦСКА.