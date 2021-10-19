ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»ЛЧ. «Атлетико» примет «Ливерпуль», «Реал» против «Шахтера», «Юве» в гостях у «Зенита»
  • 22:29
    • ФИФА будет проводить чемпионат мира два раза в год, начиная с ЧМ-2026
  • 21:42
    • Дубль Коатеса помог «Спортингу» обыграть «Бешикташ»
  • 21:40
    • «Манчестер Сити» отправил пять мячей в ворота «Брюгге»
  • 21:06
    • Холанд и Мален сыграют в атаке «Боруссии» против «Аякса»
  • 21:02
    • Бензема и Винисиус — в атаке «Реала» на матч с «Шахтером»
    Все новости спорта

    Брагин: Думаю, матч с «Йокеритом» понравился зрителям, держал в напряжении

    Хоккей СКА Йокерит КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).

    Валерий Брагин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Брагин

    «Хороший матч. Думаю, понравился зрителям, держал в напряжении. Очень рады победе. Там проиграли, здесь выиграли. Команда работала все 60 минут, самоотверженно, сыграла с большим желанием.

    В третьем периоде поставили Цицюру к Морозову и Гусеву, добавили мобильности. Перестановки сегодня сработали. Токранов? На всякий случай переоделся. Может, в следующей встрече будет готов.

    Почему Пыленков не играет в большинстве? Он пропускал какой-то отрезок. Сейчас он хорошо выглядит, провёл хорошую игру. У нас есть кому играть в большинстве — Робинсон, Ожиганов. Даниил третьим пока идёт. На тренировках участвует. Хорошо, что он двусторонний игрок.

    Гусев с каждым матчем выглядит всё лучше и лучше. Очень много шансов у него было сегодня, на пустые отдавал, играл хорошо. Дальше будет только лучше.

    У Швец-Рогового была серьёзная травма, он уже на подходе», — передаёт слова Брагина «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интеру» до перерыва победы не видать?
  • «Интер» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 3.13
    •
  • Наберет ли «Шахтер» очки в матче с «Реалом»?
  • «Шахтер» Д — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Огорчит ли Суарес «Ливерпуль» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.52
  • Прогноз на матч Спартак — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вегас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ди Си Юнайтед — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пера — Павлюченкова
  • Теннис
  • Завтра в 10:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие