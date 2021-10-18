«Торпедо» победило «Автомобилист»

в домашнем матче КХЛ победилосо счетом 4:3.

В составе победителей дубль сделал Энди Мили. По шайбе забросили Иван Чехович и Даниэль Заар. Шайба последнего стала победной.

У гостей результативными бросками отметились Стефан Да Коста, Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) Голы: Миле — 3 (Жафяров, Леннстрем), 4:31 — 1:0. Да Коста — 9 (Шумаков), 7:39 — 1:1. Шумаков — 5 (бол., Гуркин, Да Коста), 33:52 — 1:2. Чехович — 5 (Жафяров, Миле), 39:43 — 2:2. Миле — 4 (Марин), 41:35 — 3:2. Мэйсек — 9 (бол., Блэкер, Спунер), 44:06 — 3:3. Заар — 4 (Гривик), 45:45 — 4:3Вратари: Тихомиров — Галкин (58:10)Штраф: 2 — 6Броски: 51 (15+24+12) — 24 (9+8+7)

«Торпедо» набрало 21 очко и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Автомобилиста» 22 очка и шестая позиция на Востоке.