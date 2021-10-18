ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
  • 20:52
    • В НХЛ выбрали звезд недели
  • 19:42
    • УЕФА наказал сборную Англии матчем без зрителей за беспорядки в финале Евро-2020
  • 18:51
    • Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ среди российских игроков
  • 16:50
    • Неймар пропустит матч с «РБ Лейпциг»
    Все новости спорта

    «Торпедо» победило «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» в домашнем матче КХЛ победило «Автомобилист» со счетом 4:3.

    Игроки «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Торпедо»

    В составе победителей дубль сделал Энди Мили. По шайбе забросили Иван Чехович и Даниэль Заар. Шайба последнего стала победной.

    У гостей результативными бросками отметились Стефан Да Коста, Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
    Голы: Миле — 3 (Жафяров, Леннстрем), 4:31 — 1:0. Да Коста — 9 (Шумаков), 7:39 — 1:1. Шумаков — 5 (бол., Гуркин, Да Коста), 33:52 — 1:2. Чехович — 5 (Жафяров, Миле), 39:43 — 2:2. Миле — 4 (Марин), 41:35 — 3:2. Мэйсек — 9 (бол., Блэкер, Спунер), 44:06 — 3:3. Заар — 4 (Гривик), 45:45 — 4:3Вратари: Тихомиров — Галкин (58:10)Штраф: 2 — 6Броски: 51 (15+24+12) — 24 (9+8+7)

    «Торпедо» набрало 21 очко и занимает седьмое место в Западной конференции. У «Автомобилиста» 22 очка и шестая позиция на Востоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» дожмут «Кристал Пэлас»?
  • «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Закономерность будет соблюдена?
  • «Эспаньол» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Фиалки» разделаются с «Венецией»?
  • «Венеция» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие