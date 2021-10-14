Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона»признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин оформил дубль в первом для «Вашингтона» матче нового сезона НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) и вышел на пятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, обойдя Марселя Дионна. На счету россиянина стало 732 шайбы.

Второй звездой дня был признан форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш, у которого гол и пас в матче с «Виннипегом» (4:1).

Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Боуэн Байрэм, на счету которого гол и результативный пас в матче с «Чикаго» (4:2).