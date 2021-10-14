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    НХЛ. Четыре очка Овечкина, три ассиста Кузнецова и передача Ничушкина

    Во второй день регулярного чемпионата прошли пять встреч

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Вашингтон» — «Рейнджерс» 5:1

    «Вашингтон» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» в стартовом матче команд в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

    Одним из главных героев матча стал капитан столичного клуба Александр Овечкин, который забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Евгений Кузнецов оформил ассистентский хет-трик.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Оши — 1 (бол., Овечкин, Кузнецов), 4:39 — 1:0. Шульц — 1 (бол., Кузнецов, Овечкин), 32:38 — 2:0. Лапьер — 1 (Оши, Шири), 33:02 — 3:0. Овечкин — 1 (бол., Манта, Карлсон), 42:37 — 4:0. Крайдер — 1 (бол., Строум, Фокс), 49:13 — 4:1. Овечкин — 2 (мен., Кузнецов, ван Римсдайк), 52:01 — 5:1Вратари: Ванечек — ГеоргиевШтраф: 16-18Броски: 27 (6+15+6) — 24 (9+5+10)

    Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин провел на льду почти 18 минут. Голкипер Александр Георгиев отразил 22 броска из 27.

    «Вашингтон» — «Рейнджерс» 5:1

    «Торонто» — «Монреаль» 2:1

    «Торонто» выиграл у «Монреаля» со счетом 2:1. В составе победителей забивали Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. Единственный гол за «Монреаль» забил Джонатан Друен.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Монреаль» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Друэн — 1 (Андерсон, Кулак), 7:22 — 0:1. Энгвалль — 1 (бол., Бантинг, Сандин), 10:12 — 1:1. Нюландер — 1 (Райлли, Марнер), 41:06 — 2:1Вратари: Кэмпбелл — Аллен (58:43)Штраф: 8-6Броски: 30 (9+14+7) — 32 (9+11+12)

    Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев пропустил игру из-за травмы. Защитник «Канадиенс» Александр Романов провел на льду 14 минут и отметился одним силовым приемом.

    «Торонто» — «Монреаль» 2:1

    «Анахайм» — «Виннипег» 4:1

    «Анахайм» на своем льду обыграл «Виннипег» на старте сезон НХЛ — 4:1.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Виннипег» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шаттенкирк — 1 (Сильферберг, Лундестрем), 6:11 — 1:0. Мактавиш — 1 (Лундестрем, Сильферберг), 13:20 — 2:0. Коннор — 1 (Уилер, Штястны), 23:48 — 2:1. Хенрик — 1 (бол., Фаулер, Мактавиш), 33:20 — 3:1. Ракелль — 1 (бол., Драйсдейл, Гетцлаф), 46:20 — 4:1Вратари: Гибсон — ХеллибакШтраф: 24-14Броски: 22 (6+10+6) — 34 (15+9+10)

    Россиянин Евгений Свечников, выступающий за «Виннипег», провел на льду 6 минут и 43 секунды и не отличился результативными действиями.

    «Колорадо» — «Чикаго» 4:2

    «Колорадо» на своем льду переиграл «Чикаго» со счетом 4:2.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Чикаго» — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Дж. Джонсон — 1 (Бураковски, Ничушкин), 4:26 — 1:0. Ландескуг — 1 (Кадри), 5:48 — 2:0. Байрам — 1 (Ландескуг), 9:34 — 3:0. Кубалик — 1 (бол., Митчелл, Боргстрем), 16:47 — 3:1. Кадри — 1 (Байрам, Рантанен), 36:12 — 4:1. Мерфи — 1, 55:31 — 4:2Вратари: Кемпер — Флери (56:34)Штраф: 12-12Броски: 36 (18+9+9) — 34 (8+13+13)

    26-летний российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин провел на льду 14 минут и 16 секунд и отметился результативной передачей.

    «Эдмонтон» — «Ванкувер» 3:2 Б

    «Эдмонтон» в серии буллитов переиграл «Ванкувер» — 3:2 Б.

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