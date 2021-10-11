ЦСКА — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

Хоккеисты ЦСКА Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Единственную шайбу «армейцы» забросили на 20-й минуте. Хозяева выиграли вбрасывание, подняли шайбу на синюю линию, откуда Никита Нестеров мощно щелкнул, а Сергей Плотников мастерски подправил с пятака.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Плотников — 7 (бол., Григоренко, Нестеров), 19:09 — 1:0Вратари: Рейдеборн — Данск (59:10)Штраф: 9 — 11Броски: 21 (10+7+4) — 25 (4+8+13)
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает четвертое место (22 очка), а «Спартак» — седьмое (16 очков).