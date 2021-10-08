ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 20:31
    • Сафонов будет защищать ворота России в матче со Словакией
  • 20:55
    • Молодежная сборная России обыграла команду Северной Ирландии в отборе на ЧЕ-2023
  • 20:49
    • Германия и Румыния назвали стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
  • 20:37
    • Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
  • 19:38
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Йокерит»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над финским «Йокеритом» (3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салават Юлаев»

    В составе хозяев отличились Евгений Лисовец и Николай Кулёмин. В овертайме победную шайбу забросил Сакари Маннинен.

    За гостей отличились Алекс Грант и Филип Хольм.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Лисовец — 1 (Пустозеров, Лукин), 4:47 — 1:0. Кулемин — 8 (Науменков, Коледов), 17:42 — 2:0. Грант — 1 (О`Нилл, Анттила), 26:18 — 2:1. Хольм — 3 (бол., Шредер), 49:19 — 2:2. Маннинен — 8 (Хартикайнен), 60:35 — 3:2Вратари: Метсола — ЛиндбекБроски: 22 (7+11+4+1) — 33 (13+7+13+0)Штраф: 8 — 10

    После 15 игр «Салават Юлаев» идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 24 балла, «Йокерит» после трех поражений кряду остался на первом месте Запада, набрав в 16 матчах 24 очка.

    Следующий матч уфимцы проведут против СКА у себя дома 10 октября, а команда из Хельсинки примет «Нефтехимик».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие