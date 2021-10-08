«Салават Юлаев» в овертайме дожал «Йокерит»

Уфимскийодержал домашнюю победу над финским(3:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Евгений Лисовец и Николай Кулёмин. В овертайме победную шайбу забросил Сакари Маннинен.

За гостей отличились Алекс Грант и Филип Хольм.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) Голы: Лисовец — 1 (Пустозеров, Лукин), 4:47 — 1:0. Кулемин — 8 (Науменков, Коледов), 17:42 — 2:0. Грант — 1 (О`Нилл, Анттила), 26:18 — 2:1. Хольм — 3 (бол., Шредер), 49:19 — 2:2. Маннинен — 8 (Хартикайнен), 60:35 — 3:2Вратари: Метсола — ЛиндбекБроски: 22 (7+11+4+1) — 33 (13+7+13+0)Штраф: 8 — 10

После 15 игр «Салават Юлаев» идет на втором месте Восточной конференции, имея в активе 24 балла, «Йокерит» после трех поражений кряду остался на первом месте Запада, набрав в 16 матчах 24 очка.

Следующий матч уфимцы проведут против СКА у себя дома 10 октября, а команда из Хельсинки примет «Нефтехимик».