Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Нефтехимик»

Минскоена выезде победило нижнекамский(4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе минской команды по одному голу забили Илья Усов (3-я минута), Илья Шинкевич (11-я) и Владимир Алистров (40-я). Победную шайбу в овертайме забросил Марио Кемпе.

За хозяев площадки отличились Егор Попов (19-я), Лукаш Клок (34-я) и Марат Хайруллин (41-я).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Усов — 4 (Дерябин, Сапего), 2:27 — 0:1. Шинкевич — 2 (Теденбю, Граовац), 10:49 — 0:2. Е.А. Попов — 3 (бол.), 18:43 — 1:2. Клок — 2 (Бикмуллин, Березин), 33:34 — 2:2. Алистров — 4 (Кемпе), 39:01 — 2:3. Хайруллин — 5 (бол., Клок, Порядин), 40:50 — 3:3. Кемпе — 4 (Горбунов), 63:57 — 3:4Вратари: Туохимаа — РыбарБроски: 32 (5+13+11+3) — 24 (11+9+2+2)Штраф: 6 — 10

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 19 очками расположилось на пятой позиции Западной конференции. «Нефтехимик» потерпел седьмое поражение и с 12 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях у нижегородского «Торпедо», а «Нефтехимик» примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист». Обе встречи состоятся 9 октября.