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    «Адмирал» одержал победу над «Витязем»

    «Адмирал» — «Витязь»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Адмирал Витязь Прогнозы на КХЛ
    «Адмирал» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

    В составе победителей шайбы забросили Рихардс Букартс (20 минута), Вячеслав Ушенин (34) и Либор Шулак (42).

    У гостей отличились Александр Яремчук (37) и Нико Оямяки (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Букартс — 4 (бол., Вяч. Ушенин, Хамидуллин), 19:56 — 1:0. Вяч. Ушенин — 3 (бол., Вл. Ушенин, Шулак), 33:04 — 2:0. Яремчук — 5 (Оямяки, Аалтонен), 36:09 — 2:1. Шулак — 2 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 41:44 — 3:1. Оямяки — 12 (Лямин, Одетт), 58:52 — 3:2Вратари: Серебряков — ТодыковШтраф: 12 — 8Броски: 22 (12+7+3) — 42 (15+14+13)

    «Адмирал» занимает девятое место в Восточной конференции (10 очков), «Витязь» — 11-й на Западе.

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