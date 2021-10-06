«Адмирал» — «Витязь»: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты «Адмирала» Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
В составе победителей шайбы забросили Рихардс Букартс (20 минута), Вячеслав Ушенин (34) и Либор Шулак (42).
У гостей отличились Александр Яремчук (37) и Нико Оямяки (59).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Букартс — 4 (бол., Вяч. Ушенин, Хамидуллин), 19:56 — 1:0. Вяч. Ушенин — 3 (бол., Вл. Ушенин, Шулак), 33:04 — 2:0. Яремчук — 5 (Оямяки, Аалтонен), 36:09 — 2:1. Шулак — 2 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 41:44 — 3:1. Оямяки — 12 (Лямин, Одетт), 58:52 — 3:2Вратари: Серебряков — ТодыковШтраф: 12 — 8Броски: 22 (12+7+3) — 42 (15+14+13)
«Адмирал» занимает девятое место в Восточной конференции (10 очков), «Витязь» — 11-й на Западе.