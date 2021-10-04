ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 13:29
    • «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом
  • 12:45
    • Прядкин готов покинуть пост президента РПЛ
  • 15:49
    • Халеп выступит на Кубке Кремля
  • 15:36
    • РФС подтвердил серьезность травмы Головина
  • 14:42
    • Головин пропустит из-за травмы три недели
    Все новости спорта

    «Амур» по буллитам обыграл «Витязь»

    «Амур» — «Витязь»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Витязь Прогнозы на КХЛ
    Хабаровский «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    В основное время у хозяев отличился Давид Томашек (41 минута), в составе проигравших шайбу забросил Даниэль Одетт (40).

    Решающий буллит исполнил Александр Горшков.

    Для хабаровской команды это третья победа подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Одетт — 11 (Индрашис), 39:26 — 0:1. Томашек — 4 (Галузин), 40:26 — 1:1Победный буллит: ГоршковВратари: Аликин — ЕжовШтраф: 6 — 12Броски: 33 (10+4+11+8) — 29 (7+12+9+1)

    «Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков), «Витязь» — девятый на Западе (13 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?
  • ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коринтианс — Баия
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие