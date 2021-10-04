«Амур» — «Витязь»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
В основное время у хозяев отличился Давид Томашек (41 минута), в составе проигравших шайбу забросил Даниэль Одетт (40).
Решающий буллит исполнил Александр Горшков.
Для хабаровской команды это третья победа подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Одетт — 11 (Индрашис), 39:26 — 0:1. Томашек — 4 (Галузин), 40:26 — 1:1Победный буллит: ГоршковВратари: Аликин — ЕжовШтраф: 6 — 12Броски: 33 (10+4+11+8) — 29 (7+12+9+1)
«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (11 очков), «Витязь» — девятый на Западе (13 очков).