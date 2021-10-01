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    «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав 9-ю победу подряд

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    Магнитогорский «Металлург» одержал домашнее поражение над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей отличились Анатолий Никонцев, Николай Голдобин, Максим Карпов и Семен Кошелев.

    За «Автомобилист» по шайбе забросили Брукс Мэйсек и Джесси Блэкер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
    Голы: Никонцев — 6 (Майе, Лайпсик), 0:56 — 1:0. Голдобин — 5 (Зернов, Карпов), 15:16 — 2:0. Мэйсек — 5, 19:18 — 2:1. Карпов — 6 (Зернов, Потехин), 45:13 — 3:1. Блэкер — 2 (Бочаров), 52:30 — 3:2. Кошелев — 4 (п.в., Пашнин), 59:23 — 4:2Вратари: Кошечкин — Галкин (58:12 — 59:23)Броски: 31 (13+11+7) — 24 (9+4+11)Штраф: 6 — 4

    «Металлург» одержал 9-ю победу подряд и с 22 очками является лидером Восточной конференции. «Автомобилист» проиграл в четвертый раз поряд, у команды 13 очков и пятая позиция на Востоке.

    3 октября «Металлург» проведет выездную встречу против московского «Динамо», а «Автомобилист» через день примет на своем льду «Авангард».

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