«Йокерит» вышел на первое место в Западной конференции

Игроки «Йокерита» Фото: globallookpress.com
В основное время была зафиксирована ничья со счетом 3:3. У победителей дубль оформил Никлас Фриман.
В овертайме победную шайбу забросил Ессе Йоенсуу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фриман — 1 (Пакаринен, Норман), 7:13 — 1:0. Коваленко — 2 (Лямкин, Бобков), 28:57 — 1:1. Фриман — 2 (Кивисте, О`Нилл), 31:00 — 2:1. Норман — 4 (Лескинен, Скленичка), 36:24 — 3:1. Кагарлицкий — 4 (Глухов, Юдин), 44:50 — 3:2. Галимов — 2 (бол., Коваленко, Бурмистров), 57:54 — 3:3. Йоэнсуу — 2 (буллит), 63:56 — 4:3Вратари: Линдбек — БобковШтраф: 12 — 6Броски: 21 (11+8+2+2) — 35 (4+14+17+2)
«Йокерит» набрал 20 очков и вернулся на первое место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» имеет 16 очков и идет на 4 месте в группе Востока.