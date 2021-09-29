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    «Йокерит» вышел на первое место в Западной конференции

    Хоккей КХЛ Ак Барс Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В поединке чемпионата КХЛ «Йокерит» у себя дома обыграл« Ак Барс» со счетом 4:3 ОТ.

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    В основное время была зафиксирована ничья со счетом 3:3. У победителей дубль оформил Никлас Фриман.

    В овертайме победную шайбу забросил Ессе Йоенсуу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Фриман — 1 (Пакаринен, Норман), 7:13 — 1:0. Коваленко — 2 (Лямкин, Бобков), 28:57 — 1:1. Фриман — 2 (Кивисте, О`Нилл), 31:00 — 2:1. Норман — 4 (Лескинен, Скленичка), 36:24 — 3:1. Кагарлицкий — 4 (Глухов, Юдин), 44:50 — 3:2. Галимов — 2 (бол., Коваленко, Бурмистров), 57:54 — 3:3. Йоэнсуу — 2 (буллит), 63:56 — 4:3Вратари: Линдбек — БобковШтраф: 12 — 6Броски: 21 (11+8+2+2) — 35 (4+14+17+2)

    «Йокерит» набрал 20 очков и вернулся на первое место в таблице Западной конференции. «Ак Барс» имеет 16 очков и идет на 4 месте в группе Востока.

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