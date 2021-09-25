Коваленко: Слишком много удалялись и испортили сами себе игру с «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу по буллитам над(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игрок забил победный послематчевый бросок и был одним из самых нацеленных на ворота (4 броска).

«Даже не знаю, что сказать. Слишком много удалялись и испортили сами себе игру. За 10 игр забили 19 шайб, это очень мало. Надо добавлять и уже начинать реализовывать свои моменты, их очень много.

Каждый должен покопаться в себе и быть немного хладнокровнее. Слишком торопимся, поэтому не реализовывали. Не хватает именно последнего шага, чтобы завершить — передачу или бросок хороший. Надо поработать над этим.

Обидно, когда стараешься, трудишься и не забиваешь моменты, их на таком уровне бывает мало — один-два за игру. Надо быть немного хладнокровнее, я старался сегодня. На тренировках я такие забиваю.

В серии бросков Бурмистров больше всего повлиял, кто пробивает первым, от него очень многое зависит. Когда бросаешь вратарю, против которого не играл, тяжело.

Он показал, что садится на ложное движение, можно вправо-влево. Я знал, что буду делать, если выйду, так и получилось», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.