«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь»

Игроки «Металлурга» Фото: globallookpress.com
В шайбе в составе «Магнитки» забросили Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Никита Коростелев. Алексей Кручинин отличился у хозяев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Никонцев — 5 (мен.), 26:06 — 0:1. Чибисов — 5 (Кошелев), 32:44 — 0:2. Коростелев — 5 (бол., Карпов), 36:20 — 0:3. Кручинин — 1 (бол., Ефремов, Демидов), 57:22 — 1:3Вратари: Красоткин — ОлкинуораШтраф: 8 — 31Броски: 31 (9+9+13) — 24 (7+9+8)
«Металлург» с 16 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» занимает 9 место с пятью баллами.