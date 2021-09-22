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    «Металлург» на выезде обыграл «Сибирь»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» со счетом 3:1.

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    В шайбе в составе «Магнитки» забросили Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Никита Коростелев. Алексей Кручинин отличился у хозяев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
    Голы: Никонцев — 5 (мен.), 26:06 — 0:1. Чибисов — 5 (Кошелев), 32:44 — 0:2. Коростелев — 5 (бол., Карпов), 36:20 — 0:3. Кручинин — 1 (бол., Ефремов, Демидов), 57:22 — 1:3Вратари: Красоткин — ОлкинуораШтраф: 8 — 31Броски: 31 (9+9+13) — 24 (7+9+8)

    «Металлург» с 16 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» занимает 9 место с пятью баллами.

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