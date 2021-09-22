Первый тренер Капризова: Видимо, агент посоветовал в итоге подписать контракт с «Миннесотой»

, первый тренер нападающего, прокомментировал решение игрока подписать новый контракт с «Миннесотой».

Капризов заключил с «Миннесотой» пятилетнее соглашение на 45 миллионов долларов.

«У них там свои отношения с клубом. Видимо, агент посоветовал в итоге подписать контракт. Для чего-то же они тянули с подписанием, значит выдвигали свои условия.

Я Кириллу не советовал ничего по этому поводу, мы в этом году не пересеклись. Рад за Кирилла, главное, что ему в "Миннесоте" доверяют, так что этот вариант для него лучше.

Надеюсь, он своей работой все докажет, и ситуация с долгим подписанием контракта не скажется на отношении к нему в клубе», — приводит слова Лучанского «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2020/21 Капризов провел в регулярном чемпионате 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл семь матчей и набрал 3 (2+1) очка.