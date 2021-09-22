Капризов высказался о подписании нового контракта с «Миннесотой»

Российский нападающийпризнался, что рад подписанию нового контракта с

«Я так счастлив. Это хорошо для меня, это хорошо для команды. Теперь я просто хочу играть в хоккей. Я разговаривал с одноклубниками сегодня вечером, все написали мне текстовые сообщения и сказали: "Поздравляем, мы счастливы", а я ответил: "Спасибо, я тоже счастлив". Я хочу играть и хочу побеждать. Все счастливы. Это хорошее чувство», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Сезон-2020/21 стал для российского нападающего дебютным в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По итогам регулярного чемпионата, в котором он провел 55 матчей, набрав 51 результативный балл (27 голов + 24 передачи), Капризов был признан лучшим новичком сезона и получил награду «Колдер Трофи».