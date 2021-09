«Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым

Российский нападающийподписал новый контракт с, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Стороны заключили пятилетнее соглашение с общей зарплатой россиянина в размере 45 миллионов долларов. В год Капризов будет зарабатывать до девяти миллионов долларов.

Well... he is Kirill the Thrill, right?! 😉

The #mnwild has signed forward Kirill Kaprizov to a five-year, $45 million contract ($9 million average annual value) that goes through the 2025-26 season.

