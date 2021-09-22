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    Бурдасов: На «Салават» должны выйти полностью готовыми

    Хоккей СКА Амур Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата.

    Антон Бурдасов
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    Антон Бурдасов

    «У нас много комбинаций, пока мы не все ещё показываем. Будем дальше работать над улучшением — какие-то уже получаются, какие-то ещё надо оттачивать.

    Чувствую ли, что после ухода Ткачёва, мы с Кузьменко должны вести команду за собой? Мне кажется, у нас много ребят, которые способны вести команду за собой, у нас нет такого разделения.

    Следующий матч против "Салавата". Это топ-соперник, будет хорошее испытание. Мы готовимся, в прошедшую небольшую пазу работали над физической формой.

    По идее, мы к "Салавату" и готовились. Знали, что в матче с "Амуром" будет тяжеловато, но чуть пожертвовали этим. На "Салават" должны выйти полностью готовыми», — сказал Бурдасов «Матч ТВ».

    В следующем матче петербургская команда 23 сентября примет «Салават Юлаев».

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