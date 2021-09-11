ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнВозвращение домой. Даже уход Месси не удержал Гризманна в «Барселоне»
  • 21:37
    • «Бавария» разгромила «Лейпциг», но осталась на втором месте
  • 21:28
    • Дубль Лукаку помог «Челси» разгромить «Астон Виллу»
  • 21:04
    • «Наполи» одержал волевую победу над «Ювентусом»
  • 20:56
    • «Спартак» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Химки»
  • 18:57
    • Гол Бернарду Силвы принес «Ман Сити» победу над «Лестером»
    Все новости спорта

    «Куньлунь» в серии буллитов обыграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» в домашних стенах обыграл «Сочи» со счетом 3:2 Б.

    Игроки «Куньлунь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Куньлунь»

    Кори Кейн и Брендон Ип отметились в составе победителей в основное время. Егор Бабенко и Никита Феоктистов записали на свой счет шайбы в составе гостей. Победный буллит реализовал Джош Николс.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бабенко — 1 (Николаев, Жабреев), 16:20 — 0:1. Феоктистов — 1, 20:57 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 23:37 — 1:2. Йип — 4 (бол., Вонг, Сквайрз), 34:24 — 2:2Победный буллит: НиколлсВратари: Лазушин (65:00) — Хелльберг (65:00)Штраф: 8 — 2Броски: 18 (5+7+5+1) — 44 (8+14+16+6)

    «Куньлунь» одержал первую победу за 3 тура КХЛ. У «Сочи» уже три поражения в четырех турах чемпионата.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Монегаски одолеют «Марсель»?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Португальские гранды поделят очки?
  • «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • «Ренн» и «Реймс» снова сыграют вничью?
  • «Ренн» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Ренн — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие