«Куньлунь» в серии буллитов обыграл «Сочи»

В поединке регулярного сезона КХЛв домашних стенах обыгралсо счетом 3:2 Б.

Кори Кейн и Брендон Ип отметились в составе победителей в основное время. Егор Бабенко и Никита Феоктистов записали на свой счет шайбы в составе гостей. Победный буллит реализовал Джош Николс.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Бабенко — 1 (Николаев, Жабреев), 16:20 — 0:1. Феоктистов — 1, 20:57 — 0:2. Кейн — 2 (мен.), 23:37 — 1:2. Йип — 4 (бол., Вонг, Сквайрз), 34:24 — 2:2Победный буллит: НиколлсВратари: Лазушин (65:00) — Хелльберг (65:00)Штраф: 8 — 2Броски: 18 (5+7+5+1) — 44 (8+14+16+6)

«Куньлунь» одержал первую победу за 3 тура КХЛ. У «Сочи» уже три поражения в четырех турах чемпионата.