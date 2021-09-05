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    «Салават Юлаев» на выезде победил «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Автомобилистом» со счетом 4:2.

    «Салават» одержал вторую победу подряд
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    «Салават» одержал вторую победу подряд

    Авторами заброшенных шайб у гостей стали Тему Хартикайнен, Александр Кадейкин, Сакари Маннинен и Джеффри Платт.

    У «Автомобилиста» результативные броски на счету Алексея Макеева и Стефана Да Косты.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
    Голы: Хартикайнен — 1 (Маннинен, Гранлунд), 0:31 — 0:1. Кадейкин — 1 (Шмелев), 6:47 — 0:2. Макеев — 1 (Шумаков), 26:26 — 1:2. Маннинен — 1 (бол., Ларсен, Гранлунд), 27:16 — 1:3. Плэтт — 2 (Санников, Панин), 28:38 — 1:4. Да Коста — 1 (Зборовский), 33:11 — 2:4Вратари: Шикин (58:11) — МетсолаШтраф: 6 — 4Броски: 29 (11+10+8) — 25 (13+4+8)

    Это вторая победа подряд в сезоне для «Салавата». Ранее команда разгромила «Барыс» 5:1. У «Автомобилиста» два поражения подряд. Первое было от «Металлурга» (2:6).

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