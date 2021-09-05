«Салават Юлаев» на выезде победил «Автомобилист»

В поединке регулярного сезона КХЛодержал выездную победу надсо счетом 4:2.

Авторами заброшенных шайб у гостей стали Тему Хартикайнен, Александр Кадейкин, Сакари Маннинен и Джеффри Платт.

У «Автомобилиста» результативные броски на счету Алексея Макеева и Стефана Да Косты.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:2, 0:0) Голы: Хартикайнен — 1 (Маннинен, Гранлунд), 0:31 — 0:1. Кадейкин — 1 (Шмелев), 6:47 — 0:2. Макеев — 1 (Шумаков), 26:26 — 1:2. Маннинен — 1 (бол., Ларсен, Гранлунд), 27:16 — 1:3. Плэтт — 2 (Санников, Панин), 28:38 — 1:4. Да Коста — 1 (Зборовский), 33:11 — 2:4Вратари: Шикин (58:11) — МетсолаШтраф: 6 — 4Броски: 29 (11+10+8) — 25 (13+4+8)

Это вторая победа подряд в сезоне для «Салавата». Ранее команда разгромила «Барыс» 5:1. У «Автомобилиста» два поражения подряд. Первое было от «Металлурга» (2:6).