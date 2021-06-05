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    Галлан: Надеюсь, завтра сыграем так же хорошо, как сегодня или с Россией

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Канады Сборная США
    Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан дал комментарий после того, как его команда вышла в финал чемпионата мира, обыграв сборную США со счетом 4:2.

    Жерар Галлан
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    Жерар Галлан

    «Что изменилось после трёх поражений на старте? Мы смогли сыграть пару матчей, до этого у нас было всего две тренировки. Игроки стали получше узнавать и чувствовать друг друга, и после третьего матча мы стали показывать хороший хоккей.

    После трёх первых матчей мы поговорили, сказали, что надо брать все оставшиеся игры, чтобы выходить в четвертьфинал. Нам также сопутствовала удача, когда другие команды одерживали победы, которые в итоге помогли нам. Сказали ребятам: "Мы знаем, что ещё не показали свой лучший хоккей, давайте выйдем и сделаем это". И мы взяли 10 из 12 очков. Да, мы были расстроены, потому что вообще не должны были начинать с трёх поражений. Но так случается, тем более ковидный год, ситуация неидеальная. Говорили: "Давайте выиграем этот матч, этот период". Пока получается.

    Первые три матча мне не понравились, а так чемпионат мира — это потрясающий опыт. Люблю работать со сборной Канады — раньше пару раз был помощником тренера, сейчас в роли главного. Обращаются со мной лучшим образом, у нас отличная команда, организация, менеджмент — всё замечательно. Я отлично провожу время и получаю море удовольствия, всегда здорово, когда выигрываешь.

    Мы бы хотели выйти на улицу, прогуляться по городу, но "пузырь" нам помог. Молодёжь и опытные ребята проводят много времени вместе, смогли получше узнать друг друга, объединиться.

    Завтра будет непростой матч с Финляндией или Германией, в любом случае это будет настоящая битва. Когда твоя команда так здорово играет на протяжении последних 5-6 матчей, мы знаем, что у нас хороший шанс на золото. Надеюсь, завтра сыграем так же хорошо, как сегодня или с Россией. Завтра будет битва. Надеюсь, мы возьмём золото, но впереди ещё много работы.

    Германия здорово ставит ловушку в защите, у них талантливая атака, они габаритные и идут в силовую борьбу. Они играют в североамериканский и немного в финский хоккей, действуют быстро и жёстко. Они заслужили попасть в полуфинал», — цитирует Галлана «Чемпионат».

    Напомним, что Финляндия и Германия разыграют вторую путевку в финал 5 июня. Матч начнется в 18:15 мск.

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