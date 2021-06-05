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    Добудут ли финны путевку в финал?

    Финляндия — Германия. Прогноз и ставка (к. 2.00) на матч 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 5 июня 2021 года

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    Тони Сунд
    В матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Германией. Матч пройдет на «Арене Рига» 5 июня. Начало встречи — в 18:15 мск. Финляндия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Полуфинал 05 Июня 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 18:15 Германия Германия
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.20
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  • 4.25
  • Ставка!
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    Финляндия

    Финская сборная в семи играх группового раунда заработала 17 баллов, что позволило ей финишировать на втором месте в турнирной таблице.

    В первом матче чемпионата мира Финляндия одержала верх над сборной США (2:1). А единственное поражение на этой стадии «львы» потерпели в дуэли с Казахстаном (1:2 Б).

    После потери баллов в игре с казахстанцами подопечные Юкки Ялонена добыли победы над Норвегией (5:2), Италией (3:0), Германией (2:1), Латвией (3:2 ОТ) и Канадой (3:2 Б).

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    В четвертьфинале Финляндия встретилась с Чехией. Эта игра подарила зрителям всего 1 гол, который финны забили на 12-й минуте второго периода (1:0).

    Германия

    В семи встречах группового раунда немцы заработали 12 баллов. С такими показателями они закрепились на третьем месте в турнирной таблице.

    В дебютной игре мирового первенства Германия устроила голевую зарубу с Италией, из которой она вышла победителем (9:4). Во втором матче «бундестим» разбила Норвегию (5:1).

    Очередную победу коллектив Тони Седерхольма добыл в поединке с Канадой (3:1), а в трех следующих играх немецкая сборная слилась Казахстану (2:3), Финляндии (1:2) и США (0:2).

    В последнем матче группового раунда Германия завоевала важную победу над Латвией (2:1). На стадии 1/4 финала «бундестим» прошла Швейцарию по буллитам (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа Финляндии оценивается в 1.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу Германии — 4.42.

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    В первой плей-офф встрече финны сыграли максимально сконцентрировано в обороне и не пропустили от чехов ни единого гола.

    В поединке с немцами команда Ялонена снова эффективно будет действовать и в защите, и у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — Финляндия не проиграет и тотал меньше 4.5 за 2.00.

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