Брагин: Очень хорошая игра со Швецией, полезная перед плей-офф

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира по хоккею.

«Для чего вчера сборная опубликовала состав на матч? Мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились.

Что касается дебюта на турнире Тарасенко и Орлова — хорошая игра с их стороны, в дальнейшем они еще добавят.

Очень хорошая игра, полезная перед плей-офф. Временами мы очень хорошо выглядели, уверенно сыграл Самонов.

Четвертое звено хорошо сыграло, неплохо сегодня работали Воронков, Слепышев и Григоренко. Остальные тройки поменяли, это сработало. Влились новые игроки, непросто находить "химию".

Дать отдохнуть кому-то в следующем матче? Будем искать оптимальные варианты, думать», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.