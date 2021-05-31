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    Брагин: Очень хорошая игра со Швецией, полезная перед плей-офф

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею-2021
    Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Швецией (3:2 Б) в матче чемпионата мира по хоккею.

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Для чего вчера сборная опубликовала состав на матч? Мы всегда заранее даем состав, чтобы ребята готовились.

    Что касается дебюта на турнире Тарасенко и Орлова — хорошая игра с их стороны, в дальнейшем они еще добавят.

    Очень хорошая игра, полезная перед плей-офф. Временами мы очень хорошо выглядели, уверенно сыграл Самонов.

    Четвертое звено хорошо сыграло, неплохо сегодня работали Воронков, Слепышев и Григоренко. Остальные тройки поменяли, это сработало. Влились новые игроки, непросто находить "химию".

    Дать отдохнуть кому-то в следующем матче? Будем искать оптимальные варианты, думать», — приводит слова Брагина «Спорт-Экспресс».

    Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Следующий матч команда проведет против сборной Белоруссии во вторник, 1 июня.

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