Белоруссия проиграла Швейцарии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021

победила(6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Вермин, еще по шайбе забросили Кристоф Берчи, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Герцог.

Чемпионат мира. Группа А Белоруссия — Швейцария — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2) Голы: Берчи — 1 (Эрцог, Шервей), 0:36 — 0:1. Вермин — 1 (Майер), 18:01 — 0:2. Андригетто — 2 (Вермин), 21:09 — 0:3. Хофманн — 5, 32:15 — 0:4. Вермин — 2 (Майер), 52:03 — 0:5. Эрцог — 1 (мен., Хишир), 57:43 — 0:6Вратари: Шостак (Колосов, 21:09) — ДженониБроски: 20-42.Штраф: 8 — 8

В группе А Швейцария набрала 12 очков и занимает третье место, Белоруссия имеет четыре очка и идет седьмой, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Групповой этап швейцарцы завершат 1 июня игрой с Великобританией, а белорусы в тот же день сыграют с российскими хоккеистами.