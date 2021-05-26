Владимир Тарасенко Фото: globallookpress.com
На данный момент нет информации, когда хоккеист проведет первый матч на турнире.
⚡Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России pic.twitter.com/H9lqp3YlsQ— Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021
В ближайшее время к сборной России должен присоединиться защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.
Сборная России провела уже три игры, в которых одержала две победы. В понедельник команда Валерия Брагина уступила Словакии (1:3).
Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии.