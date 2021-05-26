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    Тарасенко прибыл в расположение сборной России

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в среду прибыл в расположение сборной России для участия в чемпионате мира, сообщает пресс-служба ФХР.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    На данный момент нет информации, когда хоккеист проведет первый матч на турнире.

    В ближайшее время к сборной России должен присоединиться защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов.

    Сборная России провела уже три игры, в которых одержала две победы. В понедельник команда Валерия Брагина уступила Словакии (1:3).

    Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии.

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