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    Сборная России победила Данию на ЧМ-2021 и возглавила группу А

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Дании
    Сборная России одержала победу над командой Дании (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге.

    Сборная России
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    Сборная России

    Счет в матче был открыт лишь перед вторым перерывом. Бурдасов от борта набросил на пятак, Воронков поборолся перед воротами, а шайба отскочила к Морозову, который с близкого расстояния пробил вратаря.

    На 50-й минуте Толчинский вошёл в зону с правого края, развернулся и сделал перевод в центр. Барабанов принял шайбу и с кистей бросил в дальний угол.

    А на 57-й минуте Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Воронков подхватил шайбу и бросил в дальнюю девятку — Дам не успел среагировать.

    Чемпионат мира. Группа A
    Россия — Дания — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
    Голы: Морозов — 1 (бол., Воронков, Бурдасов), 39:18 — 1:0. Барабанов — 3, 49:41 — 2:0. Ворон ков — 1 (Морозов), 56:35 — 3:0Вратари: Самонов — ДамБроски: 31 (10+9+12) — 18 (7+5+6)Штраф: 4 — 8

    По итогам матча россияне идут на первом месте в группе А, набрав 9 очков. Датчане занимают четвертое место, у них 5 очков.

    В следующем матче 29 мая сборная России сыграет со Швейцарией, а Дания днем ранее встретится с Белоруссией.

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