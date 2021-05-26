Белоруссия — Великобритания: счет матча 3:4, обзор голов

Сборнаяпотерпела поражение от командыв матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Встреча группы A, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 3:4 (0:1, 1:2, 2:1).

У победителей дубль оформил Лиам Кирк (14 и 39 минуты), по шайбе забросили Бен Дэвис (38) и Майк Хэммонд (49).

В составе проигравшей команды отличились Владислав Кодола (30), Джефф Плэтт (52) и Шейн Принс (58).

Для подопечных Михаила Захарова это уже третья неудача в четырех матчах турнира.

В турнирной таблице белорусы занимают пятое место (4 очка), а британцы — шестое (4 очка).

Чемпионат мира. Группа A Белоруссия — Великобритания — 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Голы: Керк — 3, 13:38 — 0:1. Кодола — 1 (Бэйлен, Принс), 29:15 — 1:1. Дэйвис — 1 (Майерс), 37:06 — 1:2. Керк — 4 (О`Коннор, Дауд), 38:35 — 1:3. Хэммонд — 2 (Ричардсон), 48:41 — 1:4. Плэтт — 1 (Паре, Кодола), 51:19 — 2:4. Принс — 1 (Шарангович, Протас), 57:34 — 3:4Вратари: Тэйлор (59:04) — БаунсШтраф: 6 — 4Броски: 36 (9+5+22) — 26 (10+9+7)

28 мая Белоруссия сыграет с Данией, Великобритания в этот же день встретится со Швецией.