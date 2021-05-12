Овечкин установил личный снайперский антирекорд за сезон в НХЛ

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на втором месте в Восточном дивизионе.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин остановился на отметке в 24 заброшенные шайбы за сезон «регулярки».

Для российского форварда это худший показатель за всю карьеру в НХЛ. Ранее 35-летний нападающий еще ни разу не завершал регулярный чемпионат с менее 30 шайбами в сезоне. Худшим результатом Александра было 32 гола в сезонах-2010/2011 и 2012/13.

Отметим, «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли-2021. Серия стартует в ночь на 16 мая.