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    Овечкин установил личный снайперский антирекорд за сезон в НХЛ

    Хоккей НХЛ Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат НХЛ на втором месте в Восточном дивизионе.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Капитан столичного клуба Александр Овечкин остановился на отметке в 24 заброшенные шайбы за сезон «регулярки».

    Для российского форварда это худший показатель за всю карьеру в НХЛ. Ранее 35-летний нападающий еще ни разу не завершал регулярный чемпионат с менее 30 шайбами в сезоне. Худшим результатом Александра было 32 гола в сезонах-2010/2011 и 2012/13.

    Отметим, «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой в первом раунде Кубка Стэнли-2021. Серия стартует в ночь на 16 мая.

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