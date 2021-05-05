Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Рейнджерс»

Российские игроки «Вашингтона»не сыграют в матче с, сообщила в твиттере журналист Саманта Пелл.

Хоккеисты пропустили тренировку команды. Напомним, что Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы.

Из-за повреждения 35-летний капитан столичной команды пропустил четыре матча подряд, а затем сыграл всего одну смену в первом периоде против клуба из Нью-Йорка.

Кузнецов, как стало известно ранее, снова был включен в коронавирусный протокол. Появилась информация, что клуб готов расстаться с игроком.

При этом Кузнецов и Самсонов пропустили предыдущую игру с «Рейнджерс» из-за нарушения дисциплины.

Сообщалось, что российские хоккеисты опоздали на командное мероприятие и были отстранены от матча.

В конце января центрфорвард и вратарь уже были в ковид-списке и перенесли заболевание коронавирусом.