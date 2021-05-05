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    Овечкин, Кузнецов и Самсонов пропустят матч с «Рейнджерс»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов не сыграют в матче с «Рейнджерс», сообщила в твиттере журналист Саманта Пелл.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Хоккеисты пропустили тренировку команды. Напомним, что Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы.

    Из-за повреждения 35-летний капитан столичной команды пропустил четыре матча подряд, а затем сыграл всего одну смену в первом периоде против клуба из Нью-Йорка.

    Кузнецов, как стало известно ранее, снова был включен в коронавирусный протокол. Появилась информация, что клуб готов расстаться с игроком.

    При этом Кузнецов и Самсонов пропустили предыдущую игру с «Рейнджерс» из-за нарушения дисциплины.

    Сообщалось, что российские хоккеисты опоздали на командное мероприятие и были отстранены от матча.

    В конце января центрфорвард и вратарь уже были в ковид-списке и перенесли заболевание коронавирусом.

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