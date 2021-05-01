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    Хет-трик Смита помог «Бостону» обыграть «Баффало»

    Хоккей НХЛ Бостон Брюинз Баффало Сэйбрз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» одержали домашнюю победу над «Баффало Сейбрз» со счетом 6:2.

    «Бостон»
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    «Бостон»

    В составе победителей хет-трик оформил Крэйг Смит, еще по шайбе забросили Шон Курали, Патрис Бержерон и Ник Ритчи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Баффало» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Смит — 11 (Крейчи, Холл), 1:21 — 1:0. Шиэн — 4 (мен., Брайсон, Миттельштадт), 12:35 — 1:1. Керали — 3 (Ритчи), 16:38 — 2:1. Бержерон — 19 (Лозон, Маршан), 25:36 — 3:1. Ритчи — 13 (Грызлик, Миллер), 43:18 — 4:1. Смит — 12 (Райлли, Крейчи), 45:31 — 5:1. Руотсалайнен — 5 (Асплунд, Миттельштадт), 47:02 — 5:2. Смит — 13 (бол., Крейчи, Койл), 54:05 — 6:2Вратари: Суэймен — Луукконен (Токарски, 40:00)Броски: 43 (17+12+14) — 19 (4+7+8)Штраф: 6 — 10

    «Бостон» одержал третью победу подряд и занимает третье место в Восточном дивизионе. «Баффало» потерпело четвертое поражение подряд.

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