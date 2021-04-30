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    Толчинский: Команда с приходом Ковальчука стала совсем другой

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    Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал уход из стана «ястребов» форварда Ильи Ковальчука, с которым был расторгнут контракт

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    Напомним, 38-летний Ковальчук подписал контракт с омским клубом в конце декабря 2020 года. В «Авангард» форвард перешел из «Вашингтона», куда он был обменян из «Монреаля».

    «Обидно, что Илья Ковальчук ушел из "Авангарда", да. Но слушайте, он был в "Авангарде" всего четыре месяца. Но столько всего сделал для каждого из нас, для клуба. Илья — человек с большой буквы.

    Команда была, по сути, точно такая же до него. На бумаге. Ничего вроде бы не поменялось. Но команда с приходом Ковальчука стала совсем другой.

    У него так получилось нас сплотить, и он внес очень большой вклад в победу», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

    Форвард также также отметил, что хотел бы поехать со сборной России на чемпионат мира.

    «Насчет сборной России я так и не понял. Пишут, что меня еще могут вызвать. А кто-то говорит, что уже не позовут. Я позвонил агенту, спросил.

    Конечно, я очень хочу поехать в сборную России. Есть у меня такая цель, что нужно попасть в состав на чемпионат мира. Я очень жду вызова.

    Но мне сказали, что пока еще непонятно, и будут решать. Поэтому я просто жду. И гуляю, но не на полную катушку», — сказал он.

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