Толчинский: Команда с приходом Ковальчука стала совсем другой

Нападающий омского «Авангарда»прокомментировал уход из стана «ястребов» форварда, с которым был расторгнут контракт

Напомним, 38-летний Ковальчук подписал контракт с омским клубом в конце декабря 2020 года. В «Авангард» форвард перешел из «Вашингтона», куда он был обменян из «Монреаля».

«Обидно, что Илья Ковальчук ушел из "Авангарда", да. Но слушайте, он был в "Авангарде" всего четыре месяца. Но столько всего сделал для каждого из нас, для клуба. Илья — человек с большой буквы.

Команда была, по сути, точно такая же до него. На бумаге. Ничего вроде бы не поменялось. Но команда с приходом Ковальчука стала совсем другой.

У него так получилось нас сплотить, и он внес очень большой вклад в победу», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Форвард также также отметил, что хотел бы поехать со сборной России на чемпионат мира.

«Насчет сборной России я так и не понял. Пишут, что меня еще могут вызвать. А кто-то говорит, что уже не позовут. Я позвонил агенту, спросил.

Конечно, я очень хочу поехать в сборную России. Есть у меня такая цель, что нужно попасть в состав на чемпионат мира. Я очень жду вызова.

Но мне сказали, что пока еще непонятно, и будут решать. Поэтому я просто жду. И гуляю, но не на полную катушку», — сказал он.