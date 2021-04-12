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    Зубов официально возглавил рижское «Динамо»

    Хоккей Динамо Рига КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Совет директоров рижского «Динамо» утвердил Сергея Зубова в качестве главного тренера команды на следующий сезон.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    Совет поручил Зубову разработать план подготовки «Динамо» к новому сезону, а также подать предложения, касающиеся кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков команды.

    «Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами.

    Понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф.

    Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба», — дал комментарии клубной пресс-службе тренер.

    50-летний Зубов ранее тренировал СКА и «Сочи», а также работал консультантом в клубе НХЛ «Даллас Старз».

    Рижское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав лишь 28 очков в 60 матчах.

    Команду тренировал Петерис Скудра, с которым латвийский клуб расстался в начале марта.

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