Зубов официально возглавил рижское «Динамо»

Совет директоров рижскогоутвердилв качестве главного тренера команды на следующий сезон.

Совет поручил Зубову разработать план подготовки «Динамо» к новому сезону, а также подать предложения, касающиеся кандидатур на должности ассистента главного тренера и игроков команды.

«Я очень благодарен руководству "Динамо" за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами.

Понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф.

Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба», — дал комментарии клубной пресс-службе тренер.

50-летний Зубов ранее тренировал СКА и «Сочи», а также работал консультантом в клубе НХЛ «Даллас Старз».

Рижское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло последнее место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав лишь 28 очков в 60 матчах.

Команду тренировал Петерис Скудра, с которым латвийский клуб расстался в начале марта.