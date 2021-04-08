Подколзин заявил о важности удивить ЦСКА

Нападающий СКАподелился впечатлениями от четвертого матча с ЦСКА (3:1) в финале Западной конференции.

«Вышли одной командой, мало давления было на нас, поэтому играли более раскованно, в то же время максимально надежно. Слава богу, что победили, забили свои голы.

Совру, если скажу, что не думал о том, что этот матч мог стать последним в СКА. Все старались отгонять от себя эти мысли. Надо было играть, что-то делать, чем-то их удивлять. Слава богу, что так сложилось.

Упрощали игру? По моментам надо смотреть. Максимально надежно — в конце периодов и конце игры. Надо было просто играть в хоккей, атаковать, бросать, у нас это получилось.

Все взрослые вроде, никого настраивать не надо на такие игры. Друг друга подбадриваем, пытаемся достать эмоции», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».