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    Подколзин заявил о важности удивить ЦСКА

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    Нападающий СКА Василий Подколзин поделился впечатлениями от четвертого матча с ЦСКА (3:1) в финале Западной конференции.

    Василий Подколзин
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    Василий Подколзин

    «Вышли одной командой, мало давления было на нас, поэтому играли более раскованно, в то же время максимально надежно. Слава богу, что победили, забили свои голы.

    Совру, если скажу, что не думал о том, что этот матч мог стать последним в СКА. Все старались отгонять от себя эти мысли. Надо было играть, что-то делать, чем-то их удивлять. Слава богу, что так сложилось.

    Упрощали игру? По моментам надо смотреть. Максимально надежно — в конце периодов и конце игры. Надо было просто играть в хоккей, атаковать, бросать, у нас это получилось.

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    • Все взрослые вроде, никого настраивать не надо на такие игры. Друг друга подбадриваем, пытаемся достать эмоции», — приводит слова Подколзина «Матч ТВ».

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