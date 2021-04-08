СКА — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв четвертом матче финальной серии Западной конференции.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

По шайбе у победителей забросили Линден Вей (6 минута), Мальте Стремвалль (23) и Василий Подколзин (60).

В составе проигравших точный бросок нанес Максим Шалунов (44).

КХЛ. Финал Западной конференции СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Вей — 2 (Стремвалль, Подколзин), 5:19 — 1:0. Стремвалль — 1 (Фантенберг, Подколзин), 22:36 — 2:0. Шалунов — 9 (Мамин), 43:37 — 2:1. Подколзин — 4 (п.в., Хафизуллин), 59:22 — 3:1Вратари: Хелльберг — Юханссон (59:03 — 59:22)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (9+7+10) — 18 (4+9+5)

Счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра серии пройдет в Москве 10 апреля.