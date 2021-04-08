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    СКА впервые обыграл ЦСКА в финале Западной конференции

    СКА — ЦСКА: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ СКА ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    СКА одержал победу над ЦСКА в четвертом матче финальной серии Западной конференции.

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    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

    По шайбе у победителей забросили Линден Вей (6 минута), Мальте Стремвалль (23) и Василий Подколзин (60).

    В составе проигравших точный бросок нанес Максим Шалунов (44).

    КХЛ. Финал Западной конференции
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Вей — 2 (Стремвалль, Подколзин), 5:19 — 1:0. Стремвалль — 1 (Фантенберг, Подколзин), 22:36 — 2:0. Шалунов — 9 (Мамин), 43:37 — 2:1. Подколзин — 4 (п.в., Хафизуллин), 59:22 — 3:1Вратари: Хелльберг — Юханссон (59:03 — 59:22)Штраф: 4 — 6Броски: 26 (9+7+10) — 18 (4+9+5)

    Счет в серии стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятая игра серии пройдет в Москве 10 апреля.

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