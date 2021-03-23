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    Пименов: Равная игра была половину матча, затем пропустили контратаку

    Хоккей Салават Юлаев Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал поражение в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (2:3).

    Артём Пименов
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    Артём Пименов

    Уфимский клуб уступил в серии со счетом 0-4.

    «Сейчас без эмоций, тяжело говорить. Равная игра была сегодня половину матча, затем пропустили контратаку.

    Думали, что добавим, пошли втроем на ворота, за это Казань нас и наказала. При счете 3:0 всё равно старались вытащить игру.

    Перед серией обращали внимание на все стороны соперника. Знали, что Казань агрессивная команда, готовились.

    На домашних матчах была уникальная атмосфера, болельщики дарили нам много эмоций, гнали нас вперед. Спасибо им!

    0-4 не могли себе представить, может быть, недостаточно лезли на пятак», — приводит слова игрока пресс-служба КХЛ.

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