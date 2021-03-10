ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуОшибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
  • 21:56
    • ПСЖ и «Барселона» назвали составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
  • 22:09
    • Жота и Салах выйдут в атаке «Ливерпуля» против «Лейпцига»
  • 23:09
    • «Манчестер Сити» забил пять мячей «Саутгемптону»
  • 22:43
    • СКА в овертайме дожал минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции
  • 22:33
    • «Динамо» в четвертый раз победило «Северсталь» и выиграло серию
    Все новости спорта

    СКА в овертайме дожал минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

    Хоккей КХЛ СКА Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (4:3 ОТ) в овертайме пятого матче 1/4 финала Западной конференции.

    СКА — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА — «Динамо» Минск

    В составе победителей в основное время дубль оформил Эмиль Галимов, еще раз отличился Кирилл Марченко. Автором решающего гола стал нападающий Антон Бурдасов.

    За минчан две шайбы забросил Павел Варфоломеев, еще один гол на свой счет записал Денис Мосалев.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
    Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Протас), 3:22 — 0:1. Галимов — 2 (Антипин, Морозов), 24:46 — 1:1. Галимов — 3 (Морозов, Ожиганов), 29:44 — 2:1. Варфоломеев — 4 (бол., Принс, Менелл), 42:05 — 2:2. Мосалев — 2 (Протас, Горбунов), 43:03 — 2:3. Марченко — 1 (Галимов, Хафизуллин), 57:58 — 3:3. Бурдасов — 2 (бол., Бенгтссон, Вей), 68:47 — 4:3Вратари: Хелльберг — ФурхБроски: 33 (10+6+8+9) — 18 (4+6+5+3)Штраф: 6 — 6

    СКА победил в серии со счетом 4-1. Во втором раунде армейцы сыграют с московским «Динамо».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» снова унизит «Барселону»?
  • ПСЖ — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 3.62
    •
  • Выстоит ли оборона «Ливерпуля» под натиском «быков»?
  • «Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Манчестер Юнайтед» размажет «Милан» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.35
  • Экспресс дня 11 марта
  • Завтра в 23:00
    •  3.62
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие