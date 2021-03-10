СКА в овертайме дожал минское «Динамо» и вышел в полуфинал Западной конференции

Петербургскийодержал домашнюю победу над минским(4:3 ОТ) в овертайме пятого матче 1/4 финала Западной конференции.

В составе победителей в основное время дубль оформил Эмиль Галимов, еще раз отличился Кирилл Марченко. Автором решающего гола стал нападающий Антон Бурдасов.

За минчан две шайбы забросил Павел Варфоломеев, еще один гол на свой счет записал Денис Мосалев.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) Голы: Варфоломеев — 3 (Мосалев, Протас), 3:22 — 0:1. Галимов — 2 (Антипин, Морозов), 24:46 — 1:1. Галимов — 3 (Морозов, Ожиганов), 29:44 — 2:1. Варфоломеев — 4 (бол., Принс, Менелл), 42:05 — 2:2. Мосалев — 2 (Протас, Горбунов), 43:03 — 2:3. Марченко — 1 (Галимов, Хафизуллин), 57:58 — 3:3. Бурдасов — 2 (бол., Бенгтссон, Вей), 68:47 — 4:3Вратари: Хелльберг — ФурхБроски: 33 (10+6+8+9) — 18 (4+6+5+3)Штраф: 6 — 6

СКА победил в серии со счетом 4-1. Во втором раунде армейцы сыграют с московским «Динамо».