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    Гатиятулин: «Трактору» не хватает завершающего броска

    Хоккей Трактор Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал второе подряд безголевое поражение в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    В четвертом матче челябинская команда уступила 0:3. 7 марта «Трактор» проиграл «Салавату» дома 0:4.

    «Неплохо играли, особенно в первом периоде. Были моменты, не смогли реализовать.

    Во втором периоде неплохо создавали, но неправильно сыграли в обороне, допустили ошибки в позиционной атаке, пропустили гол ненужный.

    Эмоции перехлестнули. Тем не менее, старались выровнять игру, моментами получалось создавать, но подвела реализация.

    Слова благодарности команде за самоотдачу, ребята стараются, равнодушных у нас нет, все хотят переломить ситуацию.

    Все упирается в голы. Не хватает завершающего броска. Двигали шайбу, создавали голевые моменты, но не хватает точности.

    В плей-офф играем с одним и тем же соперником. Как и мы — они нас разбирают перед каждой игрой. Уже секретов ни для кого нет.

    Чего не хватает в атаке? Как и в большинстве — завершающего броска, хладнокровия. Идет спешка, не всегда успеваем прийти на добивание. Есть время, подготовимся.

    В следующем матче постараемся исправить, уделить внимание этим моментам и донести до ребят откуда забивается большинство голов», — цитирует пресс-конференцию Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

    «Салават» ведет в серии 3-1. Пятый матч серии пройдет 11 марта в Уфе.

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