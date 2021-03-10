Гатиятулин: «Трактору» не хватает завершающего броска

Главный тренер «Трактора»прокомментировал второе подряд безголевое поражение в серии первого раунда Кубка Гагарина против

В четвертом матче челябинская команда уступила 0:3. 7 марта «Трактор» проиграл «Салавату» дома 0:4.

«Неплохо играли, особенно в первом периоде. Были моменты, не смогли реализовать.

Во втором периоде неплохо создавали, но неправильно сыграли в обороне, допустили ошибки в позиционной атаке, пропустили гол ненужный.

Эмоции перехлестнули. Тем не менее, старались выровнять игру, моментами получалось создавать, но подвела реализация.

Слова благодарности команде за самоотдачу, ребята стараются, равнодушных у нас нет, все хотят переломить ситуацию.

Все упирается в голы. Не хватает завершающего броска. Двигали шайбу, создавали голевые моменты, но не хватает точности.

В плей-офф играем с одним и тем же соперником. Как и мы — они нас разбирают перед каждой игрой. Уже секретов ни для кого нет.

Чего не хватает в атаке? Как и в большинстве — завершающего броска, хладнокровия. Идет спешка, не всегда успеваем прийти на добивание. Есть время, подготовимся.

В следующем матче постараемся исправить, уделить внимание этим моментам и донести до ребят откуда забивается большинство голов», — цитирует пресс-конференцию Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

«Салават» ведет в серии 3-1. Пятый матч серии пройдет 11 марта в Уфе.