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    «Динамо» в третий раз обыграло «Северсталь», Сергеев оформил хет-трик

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    Череповецкая «Северсталь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (2:5) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Хет-трик в составе победителей оформил защитник Андрей Сергеев, еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин и Магнус Пяаярви.

    За «Северсталь» голы на свой счет записали Егор Морозов и Владислав Кодола

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала Западной конференции
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
    Голы: Сергеев — 1 (Чайковски, Шипачев), 11:03 — 0:1. Сергеев — 2 (бол.), 15:15 — 0:2. Морозов — 1 (Алексеев), 20:29 — 1:2. Кодола — 2 (Лалонд), 21:11 — 2:2. Сергеев — 3 (Шипачев, Кагарлицкий), 31:41 — 2:3. Яшкин — 2 (п.в., Шипачев, Сергеев), 58:43 — 2:4. Пяярви — 1 (Е.А. Зайцев), 59:39 — 2:5.Вратари: Шугаев (58:07 — 58:43) — Бочаров.Броски: 36 (10+19+7) — 41 (14+13+14).Штраф: 8 — 8.

    «Динамо» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятый матч серии пройдет в Москве 10 марта.

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