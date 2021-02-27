«Куньлунь» — «Динамо»: счет матча 1:5, обзор голов

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило— 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

У победителей шайбы забросили Иван Игумнов (8 минута), Александр Кучерявенко (24), Даниил Тарасов (31), Михал Чайковски (46) и Дмитрий Яшкин (49).

В составе гостей отличился Глеб Шашков (11).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Игумнов — 5 (Миронов), 7:41 — 0:1. Шашков — 4 (Николишин, Шустр), 10:34 — 1:1. Кучерявенко — 8 (Аланов, Кулемин), 23:14 — 1:2. Тарасов — 19 (Линдберг, Пяярви), 30:04 — 1:3. Чайковски — 12 (бол., Хиетанен, Кагарлицкий), 45:40 — 1:4. Яшкин — 38 (Чайковски, Хиетанен), 48:39 — 1:5Вратари: Шикин — БочаровШтраф: 6 — 8Броски: 27 (9+6+12) — 51 (20+17+14)

«Динамо» заняло третье место в Западной конференции, поэтому в первом раунде плей-офф сыграет с «Северсталью». «Куньлунь» в плей-офф не пробился.