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    Московское «Динамо» заняло третье место в Западной конференции

    «Куньлунь» — «Динамо»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило «Куньлунь» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У победителей шайбы забросили Иван Игумнов (8 минута), Александр Кучерявенко (24), Даниил Тарасов (31), Михал Чайковски (46) и Дмитрий Яшкин (49).

    В составе гостей отличился Глеб Шашков (11).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «ХК Динамо» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Игумнов — 5 (Миронов), 7:41 — 0:1. Шашков — 4 (Николишин, Шустр), 10:34 — 1:1. Кучерявенко — 8 (Аланов, Кулемин), 23:14 — 1:2. Тарасов — 19 (Линдберг, Пяярви), 30:04 — 1:3. Чайковски — 12 (бол., Хиетанен, Кагарлицкий), 45:40 — 1:4. Яшкин — 38 (Чайковски, Хиетанен), 48:39 — 1:5Вратари: Шикин — БочаровШтраф: 6 — 8Броски: 27 (9+6+12) — 51 (20+17+14)

    «Динамо» заняло третье место в Западной конференции, поэтому в первом раунде плей-офф сыграет с «Северсталью». «Куньлунь» в плей-офф не пробился.

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